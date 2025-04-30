نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشيد بشجاعة والدة طفل دمنهور وتوجه التحية للقضاء المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بموقف "والدة الطفل ياسين ضحية الاعتداء الجنسي داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور" واصفة إياها بأنها "أم عظيمة" ونموذج مشرف لكل أسرة مصرية تحرص على حماية حقوق أطفالها.

وقالت الوزيرة في تصريح لها: "برافو لعائلة ياسين، ووالدته العظيمة.. ما حدث درس لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها للخطر. الجريمة كانت هتك عرض بالقوة والتهديد، والجاني كان في موضع سلطة على الطفل. لكن قضاء مصر العادل أنصف الحق في مواجهة جريمة اغتيال البراءة. عظيمة يا ست الستات، أم ياسين".

هذا وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2023، حينما تعرض الطفل "ياسين"، البالغ من العمر 6 سنوات، للاعتداء الجنسي المتكرر داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. المتهم، موظف إداري يبلغ من العمر 79 عامًا، كان يشغل موقعًا رقابيًا داخل المدرسة، ما مكّنه من استغلال سلطته للاعتداء على الطفل.

عقب تقديم الأسرة بلاغًا رسميًا، باشرت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي قضت مؤخرًا بالسجن المؤبد للمتهم، بعد تعديل التهمة إلى "هتك عرض طفل بالقوة والتهديد.