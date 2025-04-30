نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يطلق حملة توعية موسعة بمناسبة أسبوع التحصين العالمي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالًا بأسبوع التحصين العالمي الذي يُقام سنويًا خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل، أطلق الهلال الأحمر المصري حملة توعية شاملة تحت شعار "بمقدورنا تحصين الجميع"، تستهدف رفع الوعي حول أهمية اللقاحات ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية.

وتسلط الحملة الضوء على أمراض الكبد الوبائي B، والالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية، وشلل الأطفال، والحصبة، وذلك من خلال مواد توعوية تُنشر عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري على "فيسبوك"، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر في مجال التوعية الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يعمل فريق الصحة التابع للهلال على تنظيم حملات توعية وقوافل طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم اللقاحات بالمجان.

وخلال أزمة جائحة كورونا، نفّذ الهلال الأحمر المصري حملات تطعيم ميدانية استفاد منها نحو 150 ألف شخص من المصريين وغير المصريين في القرى والمناطق النائية، خلال الفترة من 2021 حتى 2022، عبر قوافل طبية متنقلة ومراكز الهلال بالمحافظات.

كما ساهم الهلال الأحمر بشكل فعّال في الحملات القومية لمكافحة شلل الأطفال، حيث شارك في أربع حملات كبرى بالتعاون مع وزارة الصحة، تم خلالها توعية أكثر من 200 ألف مواطن، وتطعيم قرابة 284 ألف طفل دون سن الخامسة من مختلف الجنسيات.

وتؤكد هذه الجهود المستمرة التزام الهلال الأحمر المصري بدوره في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال برامج التوعية والتحصين، وصولًا إلى مجتمع أكثر وعيًا ومناعة في مواجهة الأمراض.

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