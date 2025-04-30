نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر يفتح غدًا لصرف معاشات مايو بتوجيه من وزيرة التضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية غدًا الخميس الموافق 1 مايو، وذلك لتيسير صرف معاشات شهر مايو للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون عناء، مشيرة إلى أن بنك ناصر يخدم أكثر من 2 مليون عميل، ويعمل باستمرار على تطوير خدماته وتوسيع منافذ الصرف.

وأضافت أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك البالغ عددها 98 فرعًا بمختلف المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو ماكينات منظومة "123" التي تتيح استخدام بطاقات بنك ناصر لدى باقي البنوك، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من خلال فروع شركة "فوري" و"فوري بلس".

من جانبه، أوضح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم توجيه جميع مديري الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي باستمرار، بما يضمن توفر السيولة النقدية اللازمة لخدمة العملاء بكفاءة. كما شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لعملية الصرف، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموظفين، مع التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين حال ورودها، لضمان تقديم خدمة متميزة في كافة الفروع.