نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تستعد للطقس السيئ.. وانتظام المرور على الطرق السريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة.

حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

وقام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الأحوال الجوية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأطمئن محافظ الجيزة على إستقرار الموقف والرؤية الأفقية من خلال الإتصال برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر أجهزة المركز فضلًا عن إنتظام حركة المركبات على الطرق السريعة.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوقع هبوب عاصفة ترابية شديدة على جميع أنحاء الجمهورية تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإحترازية العاجلة تمثلت في رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية فضلًا عن المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار حافظ الجيزة بأنه تم مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة والتنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التى قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد فى أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية فى حالة حدوث العاصفة وتقليل حركة سير المركبات والسيارات على الطرق السريعة بقدر الإمكان.

