نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تزور حضانات سنغافورة خلال "مجتمعات الفرص 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرصها على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نماذج لمجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورة، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي تستضيفه سنغافورة.

واطلعت الوزيرة على تفاصيل النماذج السنغافورية المتميزة في مجال الطفولة المبكرة، والتي تمثل تجربة رائدة في تقديم الرعاية والتعليم للأطفال، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر جودة للأطفال وأسرهم.

وتشارك الدكتورة مايا مرسي في المؤتمر الدولي الذي يناقش أبرز القضايا المتعلقة بالحراك الاجتماعي وتفاوت الدخل وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يطرح المؤتمر رؤية شاملة لتعزيز مجتمعات الفرص، ويستعرض الأدوار المتكاملة للمؤسسات الحكومية والمجتمعية في خلق بيئة داعمة للنمو والارتقاء الاجتماعي.

وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشات متعددة حول المبادرات التنموية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، خاصة تلك التي تركز على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

جدير بالذكر أن مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي جاءت استجابة لدعوة رسمية من وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري، والتي وُجّهت إليها خلال زيارته للقاهرة في يناير الماضي ولقائه الوزيرة، حيث ثمّن خلالها التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية.

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