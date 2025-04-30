نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية بسنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025"، الذي انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة السنغافورية، ويستمر حتى 30 إبريل الجاري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نائب رئيس وزراء سنغافورة، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة تستعرض خلالها ملامح التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إبراز خصائص المجتمع المصري الشاب، وما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص واعدة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات العالمية المرتبطة بتفاوت الدخول، والحراك الاجتماعي، والنمو المجتمعي، كما يسلط الضوء على العوامل الداعمة للارتقاء الاجتماعي، وأدوار مختلف الجهات الفاعلة في خلق فرص حقيقية تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتتضمن أجندة المؤتمر أيضًا عرضًا للمبادرات والبرامج التنموية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، باعتبارها نموذجًا لتجارب الدول النامية في هذا المجال.

وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في المؤتمر تلبيةً لدعوة رسمية من وزير التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، خلال زيارته للقاهرة ولقائه الوزيرة في يناير الماضي.

1000369241