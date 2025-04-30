كشف ملابسات فيديو متداول لإدعاء فتاة بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن إدعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية من فتاة مقيمة بدائرة القسم، بحدوث مشادة كلامية بينها وأحد الأشخاص حال تواجده رفقة أصدقائه أسفل مسكنها، وتحدثهم بأصوات مرتفعة قامت على إثر ذلك بنهرهم وتهديدهم بالإبلاغ عنهم ، فقام بالتعدى عليها بالسب والقذف والإدعاء بنفوذ والده.

أمكن تحديد المشكو فى حقه، طالب "والده مالك مصنع ملابس جاهزة" مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه والشاكية وإدعائه على غير الحقيقة بنفوذ والده لإثنائها عن الإبلاغ عنه وقيامه ووالده بالإعتذار لها عما بدر منه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .