التشكيل الأول مع النحاس.. أبو على وبن شرقى يقودان هجوم الأهلى أمام بتروجت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:31 مساءً - أعلن عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة بتروجت، والتى تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي

ولعب الفريقان 23 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بتروجت للدوري العام موسم 2006-2007، كانت المباراة الأولى يوم 19 نوفمبر 2006، وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرز فلافيو امادو هدفين وهدف لكل من عماد متعب ومحمد صديق، وآخر مباراة في 6 فبراير 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي جراديشار وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 49 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر أربعة مرات مواسم 2006-2007، 2008-2009، 2013-2014، 2018-2019

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم وليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم فلافيو أمادو ومحمد أبو تريكة برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.