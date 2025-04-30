تحويلات مرورية تزامناً مع أعمال إحلال وتجديد خطى مياه الشرب بمحور التسعين الجنوبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:31 مساءً -

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال أعمال إحلال وتجديد خطى مزدوج مياه شرب بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين بالإتجاه القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى.

وتشمل التعديلات، تحويل الحركة المرورية للقادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى يسلك مطلع كوبرى التسعين، وإستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين تجاه الطريق الدائرى تجاه طريق السويس، إعتباراً من غداً الخميس الموافق 1 مايو ولمدة 15 يوم.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .