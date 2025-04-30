سبايدر مان مصر.. رواد مواقع التواصل الاجتماعى يصفون ياسين بالشجاعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:31 مساءً - قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم في قضية الطفل ياسين، بعد أن استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف فى القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصرى، واللذان نصا فى مضمونها على عقوبة كل من يقوم بـ هتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.

وأدخل قرار محكمة جنايات دمنهور اليوم الفرحة في قلوب الرأي العام الذى تابع عن كثب القضية، وعبروا عن فرحتهم بتصميم صور تعبيرية بواسطة أحد برامج الذكاء الاصطناعى، ليعبروا من خلالها عن مدى قوة الطفل، التي شبهها مصممو الصور بقوة شخصية "سبايدر مان"، بعد أن ظهر الطفل اليوم عند ذهابه مع أسرته للمحكمة بقناع وجه للشخصية الخيالية الشجاعة.

وصوره أحمد طارق بشخصية "سبايدر مان"، الذى يوجه أصابع الاتهام بشجاعة وبدون خوف للمتهم أمام المحكمة، وصوره آخرون على أنه يشعر بالسعادة والانتصار ويتحلى بشجاعة سبايدر مان.