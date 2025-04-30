12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة في مصر العام المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:30 مساءً - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أيمن عاشور، عن استعداد 12 جامعة أهلية جديدة للانطلاق في العام الدراسي 2025/2026، هذه الجامعات تضم العديد من الكليات والبرامج الأكاديمية في مختلف المجالات.

وهي: جامعة القاهرة الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، و جامعة عين شمس الأهلية، وجامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، وجامعة الفيوم الأهلية، وجامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وصرح الوزير بأن الجامعات الجديدة قد أكملت كافة استعداداتها من حيث التجهيزات الحديثة، بما في ذلك القاعات الدراسية والمعامل، بالإضافة إلى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم العالي في مصر، حيث يرتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة، ليصبح إجمالي عدد الجامعات في البلاد 128 جامعة.

وفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الجامعات المصرية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى إطلاق 535 قافلة طبية استفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن، كما أشار إلى التعاون المستمر مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنظيم 1025 قافلة طبية أخرى بالتعاون مع المبادرة، استفاد منها نحو 460 ألف مواطن.

كما استعرض الوزير أيضًا مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، وأكد عاشور أن هذه المبادرة ستشمل 7 تحالفات إقليمية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء مصر.