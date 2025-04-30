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محافظ الجيزة يتابع تطورات الطقس ويوجّه بتكثيف الاستعدادات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع تطورات الطقس ويوجّه بتكثيف الاستعدادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الأحوال الجوية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أطمئن المحافظ على إستقرار الموقف والرؤية الأفقية من خلال الإتصال برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر أجهزة المركز  فضلًا عن إنتظام حركة المركبات على الطرق السريعة.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوقع هبوب عاصفة ترابية شديدة على جميع أنحاء الجمهورية تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإحترازية العاجلة تمثلت في رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية فضلًا عن المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه تم مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة والتنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التى قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد فى أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية فى حالة حدوث العاصفة وتقليل حركة سير المركبات والسيارات على الطرق السريعة بقدر الإمكان.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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