العاصفة الترابية تضرب شمال سيناء والمحافظة ترفع الطوارئ .. واستنفار بالصحة ومرفق الإسعاف (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:32 مساءً - وصلت العاصفة الترابية إلى كافة أنحاء شمال سيناء ، واصيلا الحياة لكافة مدن وقرى المحافظة بالشلل التام اثر انعدام الرؤية ، والعاصفة المثيرة للغبار والأتربة، زخات الشوارع من المارة كما توقفت حركة السير على الطرق الفرعية والرئاسية وخاصة الطريق الدولي العريش القنطرة.

ووجّه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة ، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات بتقلبات جوية شديدة غداً.

وأكد المحافظ على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية للعمل على مدار الساعة، مع تشديد المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تنجم عن موجة الطقس السيئ.

وشدد محافظ شمال سيناء على شركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير الوقائية، والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي آثار سلبية محتملة.

وأعلن محافظ شمال سيناء إغلاق ميناء العريش البحري بشكل مؤقت، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب المحافظة، ضمن تأثيرات المنخفض الخماسيني، والذي يصاحبه نشاط قوي للرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

واكد محافظ شمال سيناء ، أن قرار الإغلاق جاء حرصًا على سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن العمل بالميناء سيُستأنف فور تحسن الأحوال الجوية، وعودة مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة للملاحة.

وأشار المحافظ إلى أن قرار إغلاق ميناء العريش يأتي في سياق حالة الطوارئ العامة التي أعلنتها محافظة شمال سيناء لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي والعاصفة الترابية، والتي بدأت تأثيراتها منذ صباح اليوم على مناطق بئر العبد والحسنة ونخل، مسببة زحفًا للرمال على الطرق الرئيسية، خاصة الطريق الدولي "العريش/القنطرة شرق"، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إصدار تحذيرات عاجلة للسائقين بضرورة القيادة بحذر شديد.

كما أعلنت مديرية صحة شمال سيناء حالة الاستنفار القصوى في كافة المستشفيات تحسبا لوقوع إصابات في صفوف المواطنين وحوادث الطرق ، مع استعداد مرفق الإسعاف بكافة التمركزات وجاهزبتها للانتقال إلى بلاغات الاستغاثة والطوارئ.