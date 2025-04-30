ضبط مدير مصنع لإنتاج أسمدة مغشوشة فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول"له معلومات جنائية")، وعُثر بداخل المصنع على (100 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة – 60 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر - خط إنتاج كامل– كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة "معدة للتعبئة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.