ضبط 3 عناصر إجرامية يديرون ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (3 عناصر إجرامية مقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بالورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (20 قطعة سلاح نارى "2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات ، 15 فرد محلى" – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.