جنون فوق كوبري أكتوبر: فتاة تمارس اليوجا على سيارة فارهة وتوقف الحركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - شهد كوبري أكتوبر واقعة غريبة تسببت في توقف حركة المرور على الطريق، حيث قامت فتاة بالصعود فوق سيارة فارهة وأداء حركات رياضية غريبة تشبه اليوجا، مما أثار حالة من الدهشة بين المارة، وتحرك رجال المباحث بسرعة للسيطرة على الموقف، حيث تبين أن الفتاة كانت في حالة نفسية مهتزة، وكانت قد طلبت من سائق التاكسي النزول قبل أن تستوقف سيارة ملاكي وتصعد على سطحها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، حيث ظهرت الفتاة وهي تؤدي حركات اليوجا فوق السيارة، فيما حاول رجال المرور إيقاف الموقف وإنزال الفتاة لاستئناف حركة المرور، ورغم أن الفيديو أثار حالة من الاستغراب، إلا أن رجال المباحث نجحوا في السيطرة على الموقف وتحفظوا على الفتاة.

بعد وصول رجال المباحث إلى مكان الحادث، تم نقل الفتاة للتحقيق معها، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة لمراجعة تفاصيل الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.