وزير السياحة المصري يتعاون مع شركات خطوط طيران عربية ودولية لإنعاش السياحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - أجرى وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عددًا من اللقاءات الهامة ضمن مشاركته في معرض سوق السفر العربي، المقام حاليًا في دبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع شركات الطيران والمستثمرين في مجال السياحة.

تضمنت الاجتماعات عددًا من كبار مسئولي شركات الطيران العربية والدولية مثل الخطوط القطرية وفلاي أديل وAJet، حيث ناقش الوزير معهم سُبل تعزيز حركة السفر إلى مصر، في ظل تزايد الإقبال العالمي على المقاصد السياحية المصرية.

كما تم استعراض برامج وخطط تشغيل رحلات جديدة، في ضوء إطلاق وزارة السياحة برنامجًا جديدًا لتحفيز الطيران العارض من الأسواق المستهدفة.

أكد الوزير على أهمية دعم الربط الجوي بين مصر والأسواق السياحية الكبرى، معتبرًا أن الشراكة مع شركات الطيران أداة حيوية لزيادة أعداد الزوار وتوسيع الأسواق المصدرة للسياحة.

أبدى مسئولو الشركات رغبة قوية في تعزيز حضورهم في السوق المصري، خاصة في وجهات مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر والعلمين.

والتقى الوزير بممثلي شركة صحبة، وذلك من أجل إدارة الفنادق، وبحث معهم فرص الاستثمار في القطاع الفندقي بمصر، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتشجيع التوسع في إنشاء وتطوير الفنادق، في ظل النمو المتسارع في أعداد السياح.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية، والذي سيوفر خريطة موحدة للمشروعات القابلة للترويج داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن مشاريع تطوير كبرى تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.