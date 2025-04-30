معهد بحوث الإلكترونيات يرحب بدفعة جديدة من الخريجين الجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - انطلاقًا من رؤية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي تؤكد على ضرورة تعزيز التدريب العملي والمهني للشباب، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتنمية القدرات البشرية في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، سعيا لتحقيق أهداف مصر في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وفي سياق تفعيل مبادرة "توطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات" استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، مجموعة جديدة من خريجي الكليات الهندسية والتكنولوجية الملتحقين بالمنحة التدريبية للخريجين الجدد، والتي ينظمها المعهد في مقره الرئيسي.

تهدف هذه المنحة إلى تزويد الخريجين الجدد من مختلف الجامعات المصرية بالمهارات اللازمة في تخصصات حيوية تشمل: علوم الحاسب والنظم، وبحوث المعلوماتية، والإلكترونيات الدقيقة، وهندسة الطاقة العالية، والخلايا الشمسية الكهروضوئية، وتقنيات النانو، وهندسة الموجات الميكروئية، وذلك تحت إشراف كوكبة من كبار الباحثين والخبراء المتخصصين في المعهد.

وكان المعهد قد فتح باب التسجيل في هذه المنحة في التاسع من مارس 2025، حيث استقبل 213 طلب من خريجي جامعات مرموقة مثل: القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والمنوفية، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وحلوان، وبني سويف، والأزهر، والجامعة الصينية، والصفوة، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 90 خريجا وفقا للمعايير والشروط المعلنة، وتتولى الدكتورة عصمت عبد الله، الأستاذة المتفرغة بقسم الدوائر الشريطية، الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الهام، مما يعكس التزام المعهد بدوره المحوري في إعداد كوادر بحثية كفء تساهم بفاعلية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.