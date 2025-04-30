إنقاذ حياة مريض سعودي في مستشفى العجوزة….نجاح عملية قلب مع تقنية القسطرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 06:31 مساءً - تمكن الفريق الطبي بمستشفى العجوزة التخصصي من إنقاذ حياة مريض سعودي كان يعاني من أزمة قلبية حادة، حيث وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، وبعد تقييم فوري لحالته من قبل قسم الطوارئ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة ودقة، بما في ذلك تركيب دعامتين باستخدام تقنية القسطرة القلبية المتقدمة، وذلك تحت إشراف قسم السياحة العلاجية برئاسة الدكتور خليل مدكور.

وعبر الدكتور أحمد سمير فودة، مدير عام المستشفى، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن نجاح العملية يعكس قدرة مستشفى العجوزة على التعامل مع الحالات الطارئة بفعالية، ويعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال السياحة العلاجية في مصر.

في سياق منفصل، أصدرت وزارة الصحة قرارًا بإغلاق "مركز التميز" للعلاج الطبيعي في القاهرة بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بعدم وجود ترخيص رسمي، كما تم العثور على شهادة مزورة باسم العيادة بالإضافة إلى وجود عمالة غير مرخصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.