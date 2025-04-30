نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إجازة للطلاب والمعلمين بسبب الأحوال الجوية السيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم، الأربعاء 30 أبريل 2025، هو إجازة رسمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، والتي تشمل سقوط أمطار غزيرة ورياحًا شديدة في عدد من المحافظات.

وجاء القرار، الصادر مساء أمس الثلاثاء عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب الأحوال الجوية.

ويشمل قرار الإجازة كافة عناصر المنظومة التعليمية، من طلاب وهيئات تدريس وإداريين وعمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، الذين أكدوا على ضرورة رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ نتيجة سوء الطقس.

كما أعلنت الوزارة تأجيل الامتحانات الشهرية التي كان من المقرر عقدها اليوم في بعض المحافظات، على أن تُجرى خلال الأسبوع المقبل وفقًا لما تقرره كل مديرية تعليمية، مع التأكيد على عدم الإخلال بالخطة الزمنية للعام الدراسي.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج الدولة الاستباقي للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، حيث أشارت تقارير الأرصاد إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى صعوبات في حركة المرور وانخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد ووسائل الإعلام الموثوقة، والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظًا على السلامة العامة.