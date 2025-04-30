مصر تخرج 760 ألف خريج سنوياً وتحقق وفورات تشغيلية 68% في خدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - تعمل مصر على تخريج سنوياً ما يزيد عن 760 ألف طالب جامعي، من بينهم 50 ألف متخصص في التكنولوجيا المعلومات، ونحو 171 ألف من خريجي المحاسبة والمالية.

يشير أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن 28% من خريجي الجامعات يدرسون تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما يتقن أكثر من 80% منهم اللغة الإنجليزية.

كما أوضح احمد الظاهر عبر المؤتمر الخاص بالاستثمار في الغرفة التجارة الامريكية في مصر أن قطاع التعهيد يقوم بتحقيق وفورات تشغيلية تصل قيمتها إلى 68% عند مقارنتها بجميع الدول المنافسة.

بالاضافة إلى أن عدد مراكز تصدير خدمات التعهيد تضاعف ثلاثة مرات في الثلاثة سنوات الفائته لتصل إلى ما يزيد عن 205 مركز، مما يعكس الثقة العالمية بالمناخ الرقمي المصري.

وقد اشار إلى أن الحكومة استثمرت كثيرا في البنية التحتية الرقمية، وقامت بطرح العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات وتأهيل الشباب بالاشتراك مع معهد تكنولوجيا المعلومات المعهد القومي للاتصالات، بالاضافة إلى برامج ايتيدا لدعم التوظيف لخريجي شركات تكنولوجيا المعلومات الموجهة للتصدير.

كما استعرض الظاهر كافة المقومات التنافسية لمصر، باعتبار أنها مركز عالمي للابتكار الرقمي، وخدمات التعهيد وسلط الضوء على الموقع الجغرافي وتوفر الكوادر المؤهلة وتنافسية لتكاليف الأعمال والأجور.