السفارة المصرية تتابع احتجاز طلاب مصريين في قيرغيزستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على متابعة واقعة احتجاز أربعة طلاب مصريين في جمهورية قيرغيزستان منذ ١٤ أبريل ٢٠٢٥، والتي تبين إنها كانت مشكلة شجار.

حيثُ قامت السفارة المصرية في كازاخستان، وهي المسئولة عن التمثيل غير المقيم لدى قيرغيزستان، بالتواصل مع السلطات القيرغيزية للاطمئنان على أوضاع الطلاب وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية الكاملة وفقًا لقوانين البلاد.

تتابع السفارة تطورات الموقف بشكل دوري مع أهالي الطلاب لإبلاغهم بأي مستجدات، كما قامت السفارة بتوجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية القيرغيزية للاستفسار عن تفاصيل الواقعة وتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى طلب تيسير التواصل الهاتفي بين الطلاب والسفارة.

جدير بالذكر أن الوزير بدر عبد العاطي أصدر توجيهًا بإيفاد القنصل المصري في كازاخستان إلى العاصمة بيشكيك لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة، من أجل تقديم الدعم القنصلي الكامل للطلاب وضمان حقوقهم خلال الإجراءات القانونية.