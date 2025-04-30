وزير الدفاع والانتاج الحربي يحضر عرض بحث مركز الدراسات الاستراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - حضر عرض بحث مركز الدراسات الاستراتيجية التي تحمل عنوان "السياسات الخارجية للدول الكبرى، ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصري" وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

بالإضافة إلى الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، بجانب الرئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير التعليم وباقة من كبار القادة العسكريين والخبراء.

كما افتتح اللواء شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، فعاليات المناقشة وأوضح أهمية دراسة التطورات الحربية والأمنية المعاصرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

كما استعرض البحث، الذي أعده فريق من الخبراء الاستراتيجيين، دور منطقة الشرق الأوسط وأهداف الدول الكبرى فيها، واختتم بتقديم استراتيجية مقترحة لمواجهة انعكاسات تلك السياسات على الأمن القومي المصري.

وفي نهاية الجلسة، نقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، مشيدًا بمضمون البحث والجهود المبذولة، وأكد على ضرورة الاستعانة بأحدث الأساليب العلمية لمواجهة التحديات.