إسرائيل تستنجد بالجيش لإخماد حرائق القدس وتعلن الطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - أعلنت إسرائيل رفع حالة الطوارئ اليوم الأربعاء ٣٠ إبريل، بسبب حرائق القدس التي تلتهم الأخضر واليابس، وبدأ ترحيل سكان المناطق القريبة من النيران المشتعلة.

كما طالبت إسرائيل تدخل الدفاع المدني والجيش من أجل امدادهم بالمساعدات اللازمة للسيطرة على الحريق.

في قولٍ آخر طالب نتنياهو بالنظر في المساعدات الدولية من أجل السيطرة على الموقف.

جدير بالذكر أن عدد المصابين من الإختناق حتى الآن وصل إلى ١١ شخص، ولهذا رفعت إسرائيل حالة التأهب والاستعداد الكامل لأي خطر.

طالبت البلاد مواطنيها من عدم الذهاب إلى المقابر لإحياء ذكرى الجنود اليوم، وذلك لقرب النيران من المنطقة.