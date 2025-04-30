نائب برلماني يطالب بوضع معايير جديدة بخصوص مستحقي الدعم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - أبدى النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، استياءه من كيفية تخصيص الدعم التمويني، وطالب وزير التموين الدكتور شريف فاروق بضرورة إعادة النظر في الفئات المستحقة لهذا الدعم.

كما أشار إلى أن العديد من المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم قد تم استبعادهم لسبب امتلاكهم سيارات خاصة، رغم أن بعضهم اشترى هذه السيارات بقروض من البنوك للعمل في مشاريع النقل الذكي التي تساعدهم في مواجهة تكاليف الحياة.

أوضح طنطاوي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، أن بعض الشباب، وخاصة المتزوجين حديثًا، تم استبعادهم من الحصول على الدعم رغم أنهم يعتمدون على هذه السيارات كوسيلة للعمل وخلق مصدر دخل.

كما أكد أن العديد من هؤلاء الأشخاص لا يملكون مصادر أخرى للدخل، وأن السيارات التي يمتلكونها هي أداة للبقاء على قيد الحياة.

تساءل النائب لماذا لم يتم وضع معايير واضحة تضمن أن الدعم يصل إلى مستحقيه. وأشار إلى ضرورة أن تطلب الحكومة البيانات من شركات النقل الذكي لتفادي حرمان المواطنين الذين يعتمدون على هذه المشاريع.

أكد أن هناك أشخاصًا لا يحتاجون الدعم ويحصلون عليه، بينما يُحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.