نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" لن يُسمح لغير أعضاء النقابة بحضور اجتماع الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المشاحنات التي تعكر صفو العملية الانتخابية، وهي محصورة بين أفراد قليلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية لا يقبلون هذا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن كل عضو بالجمعية العمومية ستصله رسائل sms ستصل كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور، لافتًا إلى أن الأعضاء سيحصلون على كارت، يحوي اللجنة والدور فور توقيعهم في كشوف الجمعية العمومية.

وأوضح "عبدالرحيم" أن مسرح النقابة لن يدخل إلا أعضاء النقابة المشتغلين خلال مناقشة أعمال الجمعية العموميط، لافتًا إلى ثقته في اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبلة، وأنهم سيحاولون جهدهم حتى تنعقد الاجتماعات يوم 2 مايو.

وأشار إلى وجود مخيمات ممتدة من نقابة المحامين وحتى نادي القضاة، لافتًا إلى احتوائها مكيفات صحراوية وشاشات عرض لمتابعة أعمال الانتخابات، مؤكدًا أن ميزانية النقابة رفعت على الموقع الإلكتروني، وأرسلت إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على رفض لتعطيل أعمال الجمعية العمومية.