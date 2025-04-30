رئيس جمعية مهندسي البترول يشكر الوزير ويختتم البرنامج بتكريم الطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - قام المهندس كريم بدوي بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية خلال حفل اختتام برنامج محاكاة الصناعة، الذي قامت بتنظيمه جمعية مهندسي البترول في فرع مصر، واستضافته شركة انبي، مع مشاركة 120 طالب وطالبة من 12 جامعة في الفترة مابين 9 إلى 24 فبراير 2025.

كما قام الوزير باستعراض في كلمته الأخيرة ستة محاور رئيسة لخطة عمل الوزارة، وشدد على ضرورة تزويد الكوادر الشابة بالمعرفة العلمية، بجانب تبادل الخبرات، ودورهم الحيوي في دعم الابتكار والتطوير، والعمل على ترسيخ ثقافة الوعي الطاقي.

كما أكد بدوي على أن التكنولوجيا وحدها غير كافية بدون الكفاءات البشرية، واعتبرت الشباب هي القوة الدافعة التي ستقوم بقيادة مستقبل قطاع البترول، وحثهم على السعي من أجل الانخراط في المبادرات التنموية والمشروعات المتنوعة من أجل تحقيق التغيير الإيجابي.

من جانبه، أعرب المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس جمعية مهندسي البترول – فرع مصر، عن تقديره لدعم وزير البترول للبرنامج، مشيدًا بالتزام الطلاب والمتطوعين في تنظيمه، قبل أن تُختتم الفعالية بتكريم الفائزين وتسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين.