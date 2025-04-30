نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد السيد الشاذلي يعلن الاتفاق على عضوية نادي الترسانة للصحفيين بالتقسيط على 60 شهرًا دون مقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد السيد الشاذلي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت 15 سنة)، عن التوصل لاتفاق مع نادي الترسانة على إتاحة الاشتراك للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة على الإطلاق.

وقال محمد السيد الشاذلي، إن الاتفاق يشمل فتح باب العضوية لأعضاء نقابة الصحفيين، بموجب كارنيه العضوية، على أن يكون سداد قيمة الاشتراك بالتقسيط على 5 سنوات، ومن دون دفعات استباقية، أى أن يُوزّع كامل المبلغ على 60 دفعة متساوية دون اشتراط سداد أى مقدم.

كان محمد السيد الشاذلي قد أبرم بروتوكول تعاون مع بنك CIB خلال الأيام الماضية، يتضمن إتاحة مزايا وتسهيلات لأعضاء النقابة في القروض والائتمان وتقسيط السلع دون فوائد، بجانب تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى مع الشركة المختصة، ودون التعقيدات المعروفة في التعامل مع بقية البنوك. كما شمل الاتفاق تركيب ماكينة صرّاف آلي ATM فى مقر النقابة، تتضمن خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات، لتكون بمثابة فرع مصغر، بجانب المزايا والمعاملة التفضيلية المتاحة للزملاء في فروع البنك.

وتوجّه محمد السيد الشاذلي بالشكر للنائب طارق سعيد حسانين، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، على تجاوبه مع مطلبه بشأن تيسير العضويات في النادي لأعضاء الجمعية العمومية. مؤكدا أن "حسانين" رحب بالفكرة بمجرّد طرحها، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا للتفاوض، مُبديًا كامل الترحيب ومعبرًا عن سعادته بأن يكون صحفيو مصر أعضاء فى نادى الترسانة العريق، ومشددا على أن أبواب النادي مفتوحة لهم، وسيجدون فيه كل ما يتطلّعون إليه وما يُوفر لهم المتنفس المثالي.

وجدّد "الشاذلي" في الختام، تأكيد الاستمرار فى البحث عن كل ما يخدم الجمعية العمومية وأعضائها، عبر الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة، جنبا إلى جنب مع برنامجه الانتخابي وما يشتمل عليه من محاور عريضة، فيما يخص الميكنة والتدريب وتطوير الخدمات، واستغلال أصول النقابة على الوجه الأمثل، وطرح أنشطة ومسارات مُولِّدة للدخل ومُحسّنة لكفاء الأداء النقابى. مُتعهّدا بأن يواصل العمل الخدمى بكل ما وسعه من طاقة، وأن يلتزم تنفيذ برنامجه الانتخابي الكامل إن تكرّمت الجمعية العمومية وأسبغت عليه ثقتها الغالية في السباق على خدمة مهنة الصحافة وأهلها جميعًا.