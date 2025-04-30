عائلة الإعلامي صبحي عطري تطالب بتسريع إجراءات نقل الجثمان للإعلان عن موعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - طالبت أسرة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري السلطات المعنية بتسريع إجراءات نقل جثمانه من ألمانيا حيث لا يزال هناك منذ وفاته يوم 23 أبريل إثر إصابته بسكتة قلبية عن عمر 48 عام.

وتسبب تأخر الأوراق الرسمية في تعطيل عملية الدفن، بينما قام شقيقه بالتعبير عن أمل العائلة في الحصول على دعم سريع لإتمام الإجراءات وإعلان موعد العزاء في القريب العاجل.

الجدير بالذكر أن صبحي عطري إعلامي بارز من مدينة حلب، بدأ مسيرته في قناة روتانا الخليجية، وشارك في العديد من البرامج على قنوات مثل LBC ET بالعربي.

كما قام بتغطية آلاف المقابلات الفنية، وخاض أيضًا تجربة تمثيلية وشارك في مهرجانات عربية كبرى، إلى جانب عمله في صحف عربية معروفة، وحصوله على جائزة أفضل مقدم عربي عام 2018.