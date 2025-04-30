محمد فايز فرحات: نحتاج إلى نقيب للصحفيين يتعامل مع كل اهتمامات الزملاء

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أحمد جودة - القاهرة - نظّم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا بشأن برنامجه الانتخابي، وذلك بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، وجمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة.

وقال الدكتور محمد فايز فرحات: “إننا أمام استحقاق مهم بالنسبة للجماعة الصحفية، وهي انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات هامة للغاية تتعلّق باهتمامات الجماعة الصحفية المتنوعة بين الشق المالي، والخدمي، والحريات، لا يمكن الفصل بين هذه الاهتمامات وبعضها، فالنقابة دورها خدمي ومالي وبالحريات، خاصة وأن هذه أوجه مختلفة لدور النقابة”.

وأضاف: “نحتاج إلى نقيب يتعامل مع كل هذه الاهتمامات بتوازن بما ينعكس على الجماعة الصحفية، وبمهنية وموضوعية.. واختزال دور النقابة في دور واحد كالحريات هو أمر لا يجب، نحن نحتاج إلى نقابة غير مسيسة ونقيب يعي ويدرك كل هموم الجماعة الصحفية دون أن يحول النقابة إلى حزب سياسي.. النقابة هي نقابة مهنية ولها خصوصيتها في قضايا الرأي”.

وتابع: “أعبر عن قناعتي بأن عبدالمحسن سلامة هو الأنسب للمنصب، لأنه يمتلك قدرات وخبرة إدارية مهمة واشهد له بذلك بحكم مسؤوليتي، وهو ابن جماعة وكتلة عريضة في الجماعة الصحفية، وليس ابن الأهرام فقط، كما نحتاج إلى نقيب لا يكرّس فكرة الاستقطاب التي تضر العمل العام والجماعة الصحفية”.