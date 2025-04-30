نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سلامة” يلتقي كوجك لبحث الأوضاع الاقتصادية للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن لقائه الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة.

وقال “سلامة” في تصريحات صحفية، إن دكتور أحمد كوجك وزير المالية، أكد خلال اللقاء، تقديره الكامل للصحافة والصحفيين، وإيمانه بالدور الهام الذي تقوم به الصحافة المصرية في دعم جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، وتأكيد قدرة الدولة على تخطى كل الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن.

وأكد “سلامة” أنه بحث مع وزير المالية، كيفية تنمية موارد نقابة الصحفيين بشكل مستدام، وضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين، من خلال توفير حزمة اقتصادية متكاملة، بدءًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لدعم الزملاء الصحفيين اقتصاديًا، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى زيادة الإعانة السنوية المخصصة لنقابة الصحفيين، وكذلك العمل على التنسيق الثنائي، لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة، والتدريب والعلاج، بما يؤدي في النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين، تكون حافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.