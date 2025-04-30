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مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

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مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:30 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجي.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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