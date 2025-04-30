نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.

الحكومة مستمرة في توفير مخزون استراتيجي مطمئن

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن توفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق يساعد على تحقيق توازن في الأسعار، وهو ما بدأت نتائجه تظهر فعليًا في الأسواق خلال الفترة الحالية.

تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتوفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يُعد ركيزة أساسية لضمان استمرار تدفق السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.

الاجتماع يستعرض المخزون المتاح من السلع الأساسية

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيت، والأرز، حيث تم التأكيد على أن المخزون متوفر بكميات مطمئنة، ويكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لفترات مناسبة، دون وجود أي أزمات في التوريد.

كما ناقش الاجتماع إجراءات ضبط الأسواق والتعامل مع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تؤدي إلى اضطراب السوق.