نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات المناخ: ذروة المنخفض الخماسينى تضرب البلاد اليوم وعاصفة ترابية عنيفة تضرب القاهرة والدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذروة المنخفض الخماسينى تضرب البلاد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وتؤثر على عدد كبير من المحافظات بموجة عواصف ترابية عنيفة وأمطار رعدية غزيرة، وسط تحذيرات من اضطراب الطقس في أغلب الأنحاء.

امتداد المنخفض الخماسينى من شمال الدلتا إلى الصعيد

وأوضح فهيم أن المنخفض الجوي الخماسيني بدأ في الامتداد ناحية الداخل منذ صباح اليوم، حيث أثر أولًا على مناطق شمال الدلتا، ومنها:

كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال البحيرة، والإسكندرية، ثم امتد تدريجيًا بعد الظهيرة ليشمل كافة مناطق الوجه البحري، إضافة إلى القاهرة الكبرى، شمال ووسط الصعيد، حتى محافظة سوهاج.

رياح شديدة تصل لحد العاصفة على عدة مناطق

وأشار فهيم إلى أن الرياح ستكون في أشد حالاتها اليوم، حيث تصل هبات الرياح المتقطعة إلى 75 - 80 كم/س، وتؤدي إلى عواصف ترابية شديدة خاصة في المناطق التالية:

السويس

الإسماعيلية

الشرقية

خليج السويس – مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية

الظهير الصحراوي الشرقي لمحافظتي بني سويف والمنيا

مناطق من سيناء

أمطار رعدية وكرات برد.. وسيول محتملة على السواحل الشمالية

أوضح رئيس مركز معلومات المناخ أن المنخفض يصاحبه أمطار رعدية غزيرة وكرات من البرد، خصوصًا على المناطق الساحلية، مع احتمالية لحدوث سيول في المناطق التالية:

السلوم

مطروح

العلمين

الحمام

غرب الإسكندرية

أما على مستوى شمال الدلتا، فستكون الأمطار خفيفة في بعض المناطق، لكنها قد تصحبها رعود خفيفة.

القاهرة في قلب العاصفة.. والرياح تبلغ ذروتها

وأكد فهيم أن القاهرة الكبرى تقع الآن في بؤرة العاصفة، حيث بدأت سرعة الرياح في الازدياد منذ ساعات الظهيرة، بالتزامن مع انتقال تأثير المنخفض من الشمال الغربي إلى الداخل، واصفًا المشهد بأنه ذروة تأثير المنخفض الخماسيني على البلاد هذا العام.

وأشار إلى أن حركة العاصفة تتجه جنوبًا حاليًا نحو:

غرب المنيا

الواحات والوادى الجديد

شرق بني سويف

المهرة والفرافرة

ظواهر جوية غير معتادة على الساحل الغربي

واعتبر فهيم أن المشهد الجوي اليوم يُظهر ظواهر مناخية غير معتادة، حيث سجلت مناطق مثل غرب مطروح، هضبة السلوم، النجيله كميات كبيرة من الأمطار الرعدية الغزيرة، وهي ظاهرة نادرة في هذا الوقت من العام.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الطقس المضطرب حتى الساعة الرابعة عصرًا، مع بقاء فرص الأمطار الخفيفة والرعدية على محافظات الدلتا، في حين تستمر الرياح المحملة بالأتربة في اجتياح القاهرة والمناطق الداخلية.