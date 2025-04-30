نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد الجوية تُحذر من طقس مضطرب وأمطار رعدية وتساقط البرد اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثر البلاد بموجة من الطقس السيئ الناتج عن منخفض جوي خماسيني، يؤدي إلى اضطرابات مناخية شديدة، تشمل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متفاوتة الشدة، رعدية، ومصحوبة أحيانًا بحبات البرد.

أمطار رعدية غزيرة على مطروح وسواحل شمالية مهددة

أظهرت خرائط الطقس الحديثة أن اليوم سيشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق، كما يلي:

محافظة مطروح: أمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية، ومصحوبة بحبات برد في بعض الأوقات.

السواحل الشمالية والوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية على فترات.

القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، إلى جانب مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد: تشهد أمطارًا خفيفة، قد تتحول إلى رعدية في بعض الفترات.

رياح خماسينية قوية وعواصف ترابية تهدد الرؤية

يتزامن هذا الطقس مع منخفض خماسيني نشط، تصاحبه رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، مع هبات تصل إلى 80 كم/س، ما يؤدي إلى:

إثارة الرمال والأتربة في أغلب أنحاء الجمهورية.

انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة في شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

اضطراب في الملاحة البحرية

أشارت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تبلغ سرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، ما يستدعي الحذر البالغ من قبل الصيادين والأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

نشرت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 33° – الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 22° – الصغرى 15°

مطروح: العظمى 21° – الصغرى 14°

سوهاج: العظمى 36° – الصغرى 19°

قنا: العظمى 37° – الصغرى 23°

أسوان: العظمى 40° – الصغرى 23°

تنبيهات للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ: