نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة ترابية تضرب شمال الصعيد وتؤثر على الرؤية في القاهرة ومدن القناة.. والأرصاد تحذر من منخفض خماسيني وأمطار رعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن البلاد تتعرض حاليًا لعاصفة ترابية قوية تضرب مناطق من شمال الصعيد، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى نحو 600 متر، وسط توقعات بامتداد تأثيرها إلى مناطق واسعة خلال الساعات المقبلة.

تراجع الرؤية في أسيوط وبني سويف والقاهرة الكبرى

وأشارت الهيئة إلى أن العاصفة بدأت تؤثر بشكل مباشر على محافظات أسيوط وبني سويف، حيث انخفضت الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، كما سجلت محطات الرصد الجوي سرعات رياح تراوحت بين 50 و60 كم/س في عدة مناطق.

ومن المتوقع أن تمتد هذه العاصفة إلى مناطق جديدة في جنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، خلال فترة الظهيرة، وسط تحذيرات من تدني مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية والصحراوية.

منخفض خماسيني يضرب البلاد

وأكدت الهيئة أن هذه الأحوال الجوية المتقلبة تأتي بالتزامن مع مرور منخفض جوي خماسيني نشط، يتسبب في رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، مصحوبة بهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 70–80 كم/س، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خاصة في مناطق شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة ومدن القناة وسيناء.

توقعات بسقوط أمطار رعدية على بعض المحافظات

ومن ناحية أخرى، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث:

تشهد محافظة مطروح أمطارًا متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا.

تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

قد تصل أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33° – الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 22° – الصغرى 15°

مطروح: العظمى 21° – الصغرى 14°

سوهاج: العظمى 36° – الصغرى 19°

قنا: العظمى 37° – الصغرى 23°

أسوان: العظمى 40° – الصغرى 23°

الأرصاد تحذر المواطنين

وناشدت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح.

كما أوصت بتجنب قيادة السيارات بسرعة عالية أثناء تدني الرؤية، وارتداء الكمامات في الأماكن المتأثرة بالعاصفة الترابية.