نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع: توافر آمن ومستمر بدعم من الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم، الأربعاء 30 أبريل 2025، لمتابعة آخر تطورات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مقدمتهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير المخزون الكافي من السلع

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير مخزون كافٍ ومطمئن من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين وضبط السوق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع البنك المركزي المصري من أجل توفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد السلع الأساسية دون تأخير، مؤكدًا أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوازنها، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل في الوقت الراهن.

وزير التموين: موقف السلع الاستراتيجية مطمئن ومتفوق على الفترات السابقة

من جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع، مؤكدا أن الوضع مطمئن ويبعث على الارتياح، إذ أن الأرصدة الحالية تفوق مثيلتها في فترات سابقة.

وأوضح الوزير أن:

مخزون القمح داخل البلاد، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، يكفي لمدة 3.4 شهر، مع الاستمرار في تسلم القمح المحلي من المزارعين.

مخزون السكر يكفي لمدة 14.3 شهر، وهو من أعلى المعدلات في الفترات الأخيرة.

الزيت التمويني الخام يكفي لمدة 2.9 شهر.

الدواجن المجمدة تكفي لمدة 6.1 شهر.

اللحوم المجمدة تكفي لمدة 12 شهرًا.

كما أشار إلى وجود أرصدة كافية من الأرز، المكرونة، الشاي، الأسماك، الدقيق، واللحوم الحية السودانية، مؤكدًا أن جميع هذه السلع متاحة بكميات آمنة تضمن تلبية احتياجات السوق المحلي دون أزمات.

توريد القمح المحلي يتجاوز 644 ألف طن حتى الآن

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين موقف توريد القمح المحلي، موضحًا أنه تم تسلم نحو 644.850 ألف طن من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

كما أكد أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من خلال توسعة شبكة الصوامع، ما يعزز من كفاءة منظومة التخزين ويحقق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي المستدام.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة وفرت كافة التيسيرات للمزارعين لضمان نجاح موسم التوريد، وتوفير حوافز وضمانات تعزز من الإنتاج المحلي وتحد من الاعتماد على الاستيراد.

التزام حكومي باستقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والأسعار.