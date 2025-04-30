نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قرارات رئاسية جديدة بشأن اتفاقيات مع الإمارات والسعودية وإسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في مصر، مجموعة من القرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتعلق بعدد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 570 لسنة 2024، والذي ينص على الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل نقل المحكوم عليهم بين البلدين، بما يعزز التعاون في مجال العدالة الجنائية.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع السعودية

كما تم نشر القرار رقم 607 لسنة 2024، والذي يخص الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية.

منحة إسبانية لدعم مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي

وفي إطار التعاون الدولي، تم نشر القرار رقم 6 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

تبلغ قيمة المنحة 500 ألف يورو، وتهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول المعنية، وتساهم في تحسين التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك العدالة، الاقتصاد، وحماية البيئة.