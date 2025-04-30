الهلال الأحمر المصري يحتفل بأسبوع التحصين العالمي ويطلق حملة للتوعية بالأمراض الفيروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - تحت شعار "بمقدورنا تحصين الجميع" يشارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات أسبوع التحصين العالمي لعام 2025، والذي يُقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل من كل عام، بهدف رفع الوعي بأخطر الأمراض الفيروسية ودور اللقاحات في الوقاية منها وحماية المجتمعات.

وأعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق حملة توعوية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" تستهدف التعريف بأمراض الكبد الوبائي B، والالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية، وشلل الأطفال، والحصبة، إلى جانب تعزيز أهمية الحصول على اللقاحات الموصى بها.

وفي إطار جهوده المستمرة في مجالي التوعية الصحية والاستجابة للطوارئ، نفّذ فريق الصحة بالهلال عددًا من حملات التوعية والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية للتطعيم في القرى والمناطق النائية، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وخلال جائحة كورونا، قام الهلال الأحمر المصري بتطعيم نحو 150 ألف مستفيد من المصريين وغير المصريين في المحافظات الأكثر احتياجًا، خلال عامي 2021 و2022، من خلال قوافل متنقلة ومقارّ الهلال المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما ساهم الهلال بشكل فاعل في أربع حملات قومية للتوعية ضد شلل الأطفال، بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث جرى توعية أكثر من 200 ألف مستفيد، إلى جانب تطعيم ما يقارب 284 ألف طفل دون سن الخامسة من مختلف الجنسيات.