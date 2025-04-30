إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدي في مدينة نصر لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن قيامها بإغلاق مركز التميز للعلاج الطبيعي في مدينة نصر، والتي يعرف عنها عيادة الطب الصيني، وهذا لانها قامت بمخالفات صحية وتعمل بدون توافر ترخيص.

ورد هذا القرار طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وهذا القرار يأتي بهدف تعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، والقيام بحماية صحة المواطنين.

كما تم اكتشاف أن العيادة تعمل بدون ترخيص وتعرضت لشهادة مزورة، إضافة إلى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة.

وحذر حذر المسؤولون من التعامل مع العيادات التي تروج لعلاج الأمراض باستخدام الأعشاب والإبر الصينية، مؤكدين ضرورة التأكد من ترخيص العيادات والمهنيين قبل تلقي العلاج.