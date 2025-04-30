نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تُعلن موعد صرف مكافأة امتحانات المعلمين لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن موعد صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين للعام 2025، في إطار حرصها على دعم الكوادر التعليمية وتقديرًا لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المدارس.

ووفقًا لنص القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، تقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمدارس الرسمية بكافة المراحل، إضافة إلى الموظفين بالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك بواقع 200 يوم نظير المشاركة في أعمال امتحانات النقل المختلفة.

بدء الصرف في يونيو 2025

وحددت الوزارة يوم الأول من يونيو 2025 ليكون موعدًا رسميًا لبدء صرف المكافآت، التي ستُمنح للعاملين في مدارس التعليم العام والفني والمدارس الرسمية للغات، إلى جانب المدارس الخاصة التي تتبع المنهج الحكومي المعتمد من قبل الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المكافآت تأتي في إطار التقدير المعنوي والمادي لما يقدمه المعلمون من دور محوري في بناء أجيال واعية ومتعلمة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يسهم في تحفيز المعلمين على الاستمرار في تقديم أداء متميز داخل الفصول الدراسية وخارجها.

دعم مستمر من الوزارة

وأوضحت الوزارة أن صرف المكافأة سيتم من خلال البنوك المعتمدة، داعية جميع المعلمين إلى التأكد من تحديث بياناتهم البنكية لضمان استلام مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تأخير.

كما شددت الوزارة على أهمية متابعة المعلمين للمواقع الرسمية للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة قد تصدر بشأن صرف المكافآت، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق الشفافية وضمان وصول الدعم لجميع مستحقيه في الوقت المناسب.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم المعلمين ماديًا ومعنويًا، وتأتي ضمن خطة أوسع لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وتحفيزًا لجميع العاملين بها.