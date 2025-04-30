نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توريد 16 ألف طن قمح محلي بمواقع الاستلام والتخزين في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال استلام القمح للموسم الحالي حيث وصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى اليوم إلى 16 ألف طن بينما يبلغ إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة 29 ألف و149 فدان فيما يتوافر بالمحافظة 12 موقعا تخزينيا.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على تقرير مديرية التموين عن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2024/ 2025 ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين والمتابعة المستمرة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

ووجه المحافظ بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن والتواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات أولا بأول مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق لسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة

كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مسؤولي التموين والوحدات المحلية لمواقع التخزين للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في عملية الاستلام والتأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن للحفاظ على جودة المحصول وضمان وصوله دون فاقد أو تلف.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة علي المتابعة والمرور الدوري علي الشون والصوامع للوقوف علي كفاءة وإنتظام العمل والتعامل مع اي معوقات لضمان انتظام سريان عملية التوريد من المزارعين مؤكدًا علي توافد الموردين اليومي لتسليم الاقماح بصورة منتظمة.

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