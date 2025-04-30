نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تواصل تصحيح اختبارات أبريل لصفوف النقل تمهيدًا لإعلان النتائج قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في هذه الفترة لإنهاء أعمال تصحيح اختبارات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وسط متابعة مستمرة من المديريات التعليمية لضمان الدقة والسرعة في إتمام عمليات التصحيح والرصد.

وتسير أعمال التصحيح وفق خطة منظمة وضعتها الوزارة تهدف إلى الانتهاء من تصحيح كل اختبار فور الانتهاء منه، بما يضمن سرعة إعلان النتائج ويمنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد لاختبارات نهاية العام. وقد وجهت الوزارة تعليماتها للمدارس بضرورة بدء التصحيح في اليوم نفسه للاختبار، أو في اليوم التالي كحد أقصى، مع التشديد على الالتزام الكامل بمراجعة أوراق الإجابات بدقة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة.

وأكدت مصادر مطلعة بمديرية التعليم في القاهرة أن أعمال التصحيح تسير وفقًا لنماذج الإجابة الرسمية المعتمدة من الوزارة، مع الالتزام التام بالحيادية والشفافية، مع تسجيل الدرجات أولًا بأول في سجلات الرصد الورقية والإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية فور الانتهاء من مراجعة ورصد جميع الدرجات.

ويُعد اختبار أبريل محطة تقييم مهمة ضمن منظومة التقييم المستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، إذ تُحتسب نتائجه ضمن أعمال السنة، وتُسهم بشكل فعّال في قياس مستوى التحصيل الدراسي لكل طالب.

ولهذا، تحرص الوزارة على الانتهاء من التصحيح بدقة وسرعة لضمان مصداقية النتائج وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن تُعلن النتائج خلال أيام، لتكون متاحة داخل المدارس وتحت إشراف الإدارات التعليمية، ما يتيح لأولياء الأمور والطلاب تقييم الأداء الدراسي قبل خوض اختبارات نهاية العام الدراسي.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بضوابط التصحيح والكنترول والرصد، باعتبارها ركائز أساسية لضمان العدالة والشفافية ودقة النتائج، بما يخدم أهداف تطوير العملية التعليمية وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة التعليم وتقييم أداء الطلاب بشكل عادل وموضوعي.