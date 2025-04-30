نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدشن مشروعًا وطنيًا لتصنيع أكياس وقرب الدم بالشراكة مع اليابان.. استثمارات بـ1.4 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم توقيع اتفاقية هامة لإنشاء مصنع محلي لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم، وذلك في إطار تعزيز الصناعة المحلية للقطاع الطبي.

تم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، وشركة JMS اليابانية الرائدة في هذا المجال، وشركة انتر فارم للصناعات الطبية.

سيكون المصنع الجديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والذي يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع الطبي والصناعات الحيوية في مصر.

حضور حكومي ودبلوماسي رفيع المستوى

حضر مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

كما حضر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، فضلًا عن عدد من السفراء، منهم السفير فوميو إيواي، سفير اليابان في مصر، والسفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة في القاهرة.

تفاصيل المشروع وأهدافه

يهدف هذا المشروع المشترك إلى توطين صناعة أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا، وذلك من خلال الشراكة بين الأطراف الثلاثة.

وسيتم إنتاج هذه المنتجات الطبية بمواصفات عالمية، وهو ما سيساهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الطبية لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر لتعزيز الصناعات المحلية وتوطين الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والطبية، والتي تمس حياة المواطنين وترتبط بشكل وثيق بصحتهم.

كما أكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، ويعزز من قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي في إنتاج مستلزمات طبية ضرورية.

استثمارات ضخمة وأثر اقتصادي

قال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن هذا المصنع سيُسهم في تلبية 100% من احتياجات السوق المصري من أكياس الدم سنويًا، مع هدف زيادة الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يهدف المشروع إلى إنتاج 7 مليون قربة بحلول السنة السابعة، منها 3 مليون للاستهلاك المحلي و4 مليون للتصدير.

وأشار ستيت إلى أن المصنع سيقام على مساحة 7 آلاف متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وهي منطقة تتمتع بالحوافز الحكومية والتسهيلات اللوجستية التي تجعلها قاعدة تصنيعية مثالية للأسواق الإقليمية والدولية.

التزام مصر بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

الاستثمار المشترك بين الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ECMI)، شركة JMS اليابانية، وشركة إنتر فارم يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع العام والخاص في مصر. المشروع هو بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز القطاع الطبي المصري وزيادة الإنتاج المحلي من المستلزمات الطبية.

كما يعكس التزام مصر بإطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد تم تحديد إجمالي الاستثمارات في المشروع بمبلغ 1.4 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم التحدي والطموحات الاقتصادية لهذا المشروع.

التأثير على القطاع الصحي المصري والإقليمي

من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة أكياس وقِرَب جمع الدم، يُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، حيث سيوفر منتجات طبية عالية الجودة، من شأنها أن تضمن سلامة نقل الدم وفقًا للمعايير العالمية.

كما سيساهم المشروع في تلبية احتياجات القطاع الصحي في حالات العمليات الجراحية، الحوادث، وأمراض مثل سرطان الدم وأمراض الكلى.