رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:36 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد عرض مؤخرا على الحكومة قائمة بالانخفاضات التى حدثت فى أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات فى أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.