رئيس أنجولا يزور ”چبتو فارما”....مصر تفتح أبواب التعاون الدوائي مع أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - في محطة بارزة من زيارته الرسمية لمصر، قام الرئيس أنجولا جواو لورنسو والسيدة قرينته، بجولة داخل مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقباله الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من القيادات الطبية والدوائية.

الزيارة، التي حملت بُعدًا استراتيجيًا، عكست اهتمام مصر المتزايد بتوسيع جسور التعاون مع الدول الأفريقية، خصوصًا في قطاع الدواء والرعاية الصحية، حيث أشار الدكتور عبدالغفار إلى أن مدينة "چبتو فارما" تمثل أحد أعمدة الأمن الدوائي لمصر والمنطقة، كما تُجسد التزام الدولة بتوطين الصناعات الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

رئيس انجولا والوفد المرافق اطلعوا خلال الجولة على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات التصنيعية، إلى جانب مراحل البحث والتطوير داخل المدينة، والتي تُدار وفقًا لأعلى المعايير العالمية، في مشهد يعكس ما وصلت إليه الصناعة الدوائية المصرية من تطور نوعي، وبلغت نسبة تغطية المدينة لاحتياجات السوق المحلي نحو 90% من المستحضرات الدوائية، وفق تصريحات الوزير.

التباحث حول التعاون الدوائي المشترك كان حاضرًا بقوة، حيث شملت المناقشات آفاق تصدير الأدوية المصرية إلى أنجولا، وإمكانية تأسيس مصانع مشتركة على أرض أنجولا بما يدعم التوسع في التغطية الدوائية بأسعار عادلة وجودة موثوقة.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المدينة تُعد نموذجًا متكاملًا لتطبيق مفاهيم الجودة والسلامة العالمية، ما يعزز الثقة الإقليمية والدولية في المنتج الدوائي المصري، بينما أعرب الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لـ"چبتو فارما" عن تفاؤله بأن تكون الزيارة نقطة انطلاق حقيقية نحو شراكة أفريقية موسعة في مجال الدواء.