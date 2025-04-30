الدائرة الأفريقية تتصدر المشهد…..مصر تعزز حضورها في القارة عبر شراكات استراتيجية ولقاءات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - في تحرك دبلوماسي يعكس ثبات الرؤية المصرية تجاه قارتها الأم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام قليلة، ثلاثة من أبرز القادة الأفارقة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون المشترك، وذلك في ظل تنامي التحديات التي تواجه القارة، واحتياجها إلى جهود تكاملية لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

البداية كانت من جيبوتي، حيث أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تناولت ملفات التعاون في الطاقة، الموانئ، البنية التحتية، والمشروعات المشتركة، اللقاء أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات، وإطلاق مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، إلى جانب افتتاح مقر بنك "مصر - جيبوتي" في خطوة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي قلب القاهرة، استقبل السيسي رئيس جمهورية أنجولا جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت جلسات مباحثات ثنائية وموسعة، ناقشت تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الأمن، والدفاع، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأكد الرئيس المصري التزام بلاده بتقديم الدعم الكامل لأنجولا، لا سيما في قطاعات الصحة والطاقة والزراعة ومكافحة الفساد، إلى جانب دعم التعاون في مشروع "ممر لوبيتو" الاستراتيجي.

اللقاء تطرق إلى قضايا كبرى تشغل القارة، منها الأوضاع في السودان والجزء الأفريقي وشرق الكونغو الديمقراطية، حيث ثمّن السيسي جهود لورينسو في الوساطة، وأكد الطرفان أهمية المواقف الأفريقية الموحدة في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن.

كما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني، في لقاء ناقش مسارات دعم السودان نحو الاستقرار والتعافي، وشدد على وحدة وسلامة أراضيه وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق.

التحركات المصرية تعكس نهجًا استراتيجيًا متكاملاً، يستند إلى إيمان عميق بالدور المحوري لمصر داخل القارة، وبضرورة دعم مؤسساتها القارية، كالاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر السوق الأفريقية الحرة، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والمناخية والتنموية.