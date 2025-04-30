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وزير الإسكان يرفع درجة التأهب بالمدن الجديدة لمواجهة الطقس السيئ ويتابع مشروعات...

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وزير الإسكان يرفع درجة التأهب بالمدن الجديدة لمواجهة الطقس السيئ ويتابع مشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - وجه وزير الإسكان شريف الشربيني تعليماته إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة التأهب استعداداً لموجة الطقس السيئ، والتي تشمل رياحًا محملة بالأتربة وأمطار غزيرة، وأكد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشكل عاجل.

كما تابع الوزير كافة مشروعات الإسكان والبنية التحتية بمدينة السادات، وأكد على ضرورة الالتزام بالجودة والمواعيد الزمنية.

كما شملت الجولات التفقدية مشروعات مثل الإسكان الأخضر وديارنا إلى جانب القيام بتطوير المحور المركزي وخطوط المياه، مع توجيهات مشددة بسرعة الإنجاز والتقيد بالمواصفات الفنية لضمان عدم تعطل الخدمات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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