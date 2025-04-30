الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتقديم واجب العزاء لأسر الفقيدين هدى محمد هلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - في إطار ما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقدير للرموز الوطنية والمجتمعية، ومشاركة أسرهم في لحظات الحزن، أوفد سيادته اللواء خالد فكري والعميد وائل محمد عمر؛ لتقديم واجب العزباء في وفاة السيدة هدى محمد هلال ووفاة المهندس خالد فهمي شاهين، حيث نقل الموفدان الرئاسيان خالص تعازي السيد الرئيس ومواساته لأسرتي الفقيدين.

ويأتي هذا التحرك في سياق النهج الإنساني الذي تتبعه مؤسسة الرئاسة، تأكيدًا على تقدير الدولة لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والمجتمع، وحرصًا على مشاركة المواطنين وأسرهم في مختلف الظروف، بما يجسد عمق العلاقة بين القيادة السياسية والشعب.