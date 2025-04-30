نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد لتأمين القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى على كافة خطوطها بالوجهين البحري والقبلي تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الرياح القوية محملة بالرمال والأتربة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني وذلك اليوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025.

جدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا أوضحت فيه أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كم/س، وقد تتجاوز 80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

وتؤكد الهيئة استعدادها التام لسرعة مواجهة أي عارض يؤثر على أمان وسلامة مسير القطارات من خلال غرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة حيث تشمل خطة الطوارئ متابعة حركة القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين البحري والقبلي واتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.